Это произойдет 14 октября. Полностью открыть движение по этому участку планируется к концу...

Это произойдет 14 октября. Полностью открыть движение по этому участку планируется к концу года.Напомним, что "Вести" рассказывали, как "тестовый велопробег" участников строительства прошёл по этому самому первому пусковому комплексу 2 этапа М-12 протяжённостью 26,1 км, который станет частью платного дублёра Южного обхода города Владимира.Общая протяжённость 2 этапа строящейся трассы составляет 37,1 км. Он проходит от пересечения с региональной дорогой «Волга» – Столбищи в Собинском районе до пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо» (Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума) в Судогодском районе. Кроме самой дороги возводятся 15 искусственных сооружений – мосты через реки Ворша, Колокша и Клязьма, а также путепроводы через трассу М‑7 «Волга» и железные дороги, сообщила пресс-служба АВО.На трассе будет организована безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Плюс этой системы в том, что не нужно останавливаться или даже снижать скорость. На дороге скоростной режим пока установлен в 110 км/ч.Автодорога М-12 сократит путь из Москвы до Казани с нынешних 12 до 6,5 часов. Трасса пройдёт по пяти регионам – Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Общая протяжённость дороги составляет более 800 км, из которых 219,4 км – по нашему региону. Её достроят в 2024 году.Фото сообщила пресс-служба АВО.