С каждым годом количество россиян с онкологическими заболеваниями растет: в 2017 году под наблюдением врачей находилось 3,6 млн таких людей, а в конце 2019 – уже 3,9 млн. Это почти 3% жителей России! И каждый год около 300 тысяч наших соотечественников умирает от онкологии. Сегодня – новая смерть...

С каждым годом количество россиян с онкологическими заболеваниями растет: в 2017 году под наблюдением врачей находилось 3,6 млн таких людей, а в конце 2019 – уже 3,9 млн. Это почти 3% жителей России! И каждый год около 300 тысяч наших соотечественников умирает от онкологии. Сегодня – новая смерть...Олег Пакшин две трети жизни провел на телевидении, о котором мечтал с детства. В 13 лет стал ведущим детской программы "Пятерка" телерадиокомпании "Поморье" в Архангельской области. А с 2013-го работал на телеканале "Россия 1" в информационной программе "Вести".Он был там звездой – встречался с певцами и актерами, рассказывал обо всех теленовинках канала и значимых кинопремьерах, собирал деньги на лечение хрустального мальчика Яна Кузнецова и девочки из Северодвинска со спинальной мышечной атрофией. А вот ему самому помочь не смог никто...Три года назад у Олега диагностировали онкологию. Но он никого в это не посвящал, продолжал работать, улыбался в кадре... И болезнь в итоге одержала верх...Похоронят Олега Пакшина в Санкт-Петербурге, 13 октября. Ему не было и 40 лет.