Новый контент даст учащимся больше возможностей для закрепления знаний, самостоятельного освоения тем и подготовки к проверочным работам. Об этом рассказала заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.

Новый контент даст учащимся больше возможностей для закрепления знаний, самостоятельного освоения тем и подготовки к проверочным работам. Об этом рассказала заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.Библиотека "Московской электронной школы" ("МЭШ") пополнилась интерактивными презентациями, самостоятельными и контрольными работами, задачами для проектной деятельности, интернет-уроками и другим контентом. Всего загружено более 107 тысяч материалов от ведущих российских разработчиков.Библиотека "МЭШ" становится агрегатором лучших образовательных продуктов, отметила Киселева. Эти материалы дают новые возможности для исследовательской, творческой, проектной деятельности и совместной работы педагогов и участников, подчеркнула она.Так, в библиотеке "МЭШ" появилось порядка шести тысяч цифровых материалов онлайн-сервиса "Облако знаний" по 16 предметам. Для пользователей доступны более 1,1 тысячи готовых проектов для развития проектно-исследовательской деятельности.Также в "МЭШ" появился контент от проекта "01Математика" – это более 31 тысячи задач с функцией автопроверки. Кроме того, в библиотеку загрузили материалы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.Регулярно обновляется и функционал "Московской электронной школы". В новом учебном году пользователи подписываться на авторов и сохранять фильтры."МЭШ" разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Благодаря "МЭШ" педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.