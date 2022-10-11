Цена вопроса 426,6 миллиона рублей. Срок - 1 год. На днях администрация Ковровского района...

Цена вопроса 426,6 миллиона рублей. Срок - 1 год.На днях администрация Ковровского района выставила на портале госзакупок контракт на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.Общая площадь застройки - 3,2 тысячи квадратных метров. Планируется, что на первом этаже будут тренерские, душевые, кабинет врача, санузлы и вестибюль. А, главное, - универсальный спортзал 45х24 метра. Плюс фитнесс-бар и тренажерный зал.На втором этаже расположится большой бассейн размером 25х11 м, а также малый бассейн - 3х7 м. Рядом - душевые, санузлы и тренерские комнаты.Фото https://www.pxfuel.com