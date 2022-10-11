Новые грани уличного искусства. Масштабное граффити появилось на фасаде школы №1 в...

Новые грани уличного искусства. Масштабное граффити появилось на фасаде школы №1 в Гусь-Хрустальном. Яркими кадрами поделилось сообщество "Союз первой школы".Автором рисунка стала Регина Яфасова, руководитель фестиваля 33ZAGFEST. Художники из ее команды нарисовали множество уличных работ, которые украшают Владимир. Напомним, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Гусь-Хрустальном на это школьное граффити - изображение девушки с книгой - у Регины ушли 3 с половиной дня, не считая времени создания эскиза. 190 баллончиков краски. На вышке художница провела 30 часов.