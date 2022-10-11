Новый образовательный центр разместится в местной ДШИ.

В нашем регионе это будет уже второй современный образовательный центр, где школьники будут получать дополнительные знания в сфере культуры и искусства, медиа и коммуникаций, дизайна и цифровых технологий. Он разместится в здании Детской школы искусств имени М.А. Балакирева, которая недавно прошла капитальную реконструкцию, благодаря федеральному проекту «Культура». Об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.- Недавно посетил ее, все сделано креативно и качественно. Действительно, гусевская ДШИ выглядит как храм искусства. В 2023 году сюда снова придут федеральные деньги. Уже стало известно, что в рамках конкурса Минкульта России городу на создание Школы креативных индустрий выделено 92 миллиона рублей. Кстати, создание Школ креативных индустрий реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России», - написал депутат.Он также подчеркнул, что такие центры помогут ребятам легко внедриться в цифровой мир, быть креативными, конкурентоспособными, реализовывать свои задумки.