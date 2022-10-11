15 ноября в областной научной библиотеке региональной столицы состоится премьера документально-биографического фильма «Борис Французов. Художник». Фильм расскажет зрителям о судьбе

15 ноября в областной научной библиотеке региональной столицы состоится премьера документально-биографического фильма «Борис Французов. Художник». Фильм расскажет зрителям о судьбе выдающегося отечественного художника Бориса Французова. Проиллюстрирует эпизоды из его детства во время войны, юности и учёбы во Владимире. В фильме использовались прижизненная хроника творца, снятая режиссёром и оператором, документалистом Ленинградской студии документальных фильмов Владимиром Ишутиным.