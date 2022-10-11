Вечером 10 октября в Петушинском районе произошло ДТП с тремя большегрузами. Есть пострадавшие. Известно, что в тревожное ведомство сообщение об аварии поступило в 17:11. На вызов

Вечером 10 октября в Петушинском районе произошло ДТП с тремя большегрузами. Есть пострадавшие. Известно, что в тревожное ведомство сообщение об аварии поступило в 17:11. На вызов незамедлительно выдвинулись 13 человека и 5 единиц техники. В том числе от МЧС 9 человек и 3 единицы техники. Помимо пожарных на место происшествия прибыли АСС, патруль ГИБДД и