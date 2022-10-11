УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с УМВД России по...

УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с УМВД России по Владимирской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлена и пресечена противоправная деятельность 29-летнего жителя Петушков.Он причастен к незаконному изготовлению (переделке, сборке) огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также их сбыту, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Как сообщалось "Вестями" ранее, в целях получения прибыли, указанный гражданин, обладая необходимыми навыками, изготовил в собственном гараже несколько единиц огнестрельного оружия и сбыл их на территории региона за денежное вознаграждение.В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудниками правоохранительных органов в принадлежащем обвиняемому гараже обнаружены и изъяты из незаконного оборота: охотничий карабин «Сайга 410» с признаками «кустарной» модернизации конструкции ствола и ствольной коробки. А также самостоятельно изготовленное оружие 16 калибра, пистолет калибра 9мм (самодельно изготовленный из охолощенного пистолета ПМ), более 250 патронов различного калибра, 2 емкости с порохом (более 600 грамм), основные части огнестрельного оружия и оборудование для модернизации средств поражения.В мае 2022г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО ОМВД России по Петушинскому району в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. В октябре 2022г. решением Петушинского районного суда Владимирской области данный гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Фото пресс-служба УФСБ по Владимирской области.