Во Владимирской области продолжаются дорожные работы. В Юрьев-Польском районе отремонтировали...

Во Владимирской области продолжаются дорожные работы. В Юрьев-Польском районе отремонтировали участок региональной трассы. Подробности у Максима Калашникова.Последние штрихи - нанесение дорожной разметки. Участок на трассе Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский - один из 27-ми объектов, которые планируется отремонтировать в этом году в рамках федеральной программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".Михаил Сочнев, начальник отдела приемки выполненных работ ГБУ "Владупрадор":- Данная дорога входит в состав опорной сети региона, опорной сети дорог, я имею в виду. Работы эти были плановые. Допустим, в этом году на этой дороге отремонтированы 15 с лишним километров. Это в Суздальском районе и данный участок в Юрьев-Польском районе.В ходе ремонта был полностью заменен верхний слой асфальтового покрытия, а также укреплены обочины. На это потребовалось меньше двух месяцев и около двухсот миллионов рублей. Как заявляют дорожники, качество работ соответствует нормативам. С этим согласны и местные жители.Ольга Денисова, жительница г. Юрьев-Польский:- Дорога связывает наш Юрьев-Польский с областным центром. Конечно, она важна для нас. Дорога была убитая. Сейчас дорожное покрытие замечательное.До конца года в рамках федерального проекта дорожники должны привести в нормативное состояние еще порядка 50-ти километров дорог регионального и местного значения. И уже составляются планы на следующий год.Максим Калашников, Александр Голубев. “Вести-Владимир”