Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поддержат каждого
Задача - поддержать резервистов и их...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поддержат каждого
Задача - поддержать резервистов и их близких. Губернатор Александр Авдеев посетил Центр помощи семьям мобилизованных.
- ZaНаших!
Под Ковровом бойцы продолжают боевое слаживание. А в учебный центр продолжают поступать посылки. Как девиз Zaнаших объединил всю область?
- "Zа самбо"
И единоборства, как вид патриотического воспитания. В регионе вплотную взялись за развитие самбо - приоритетного вида спорта.