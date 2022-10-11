Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Поддержат каждого Задача - поддержать резервистов и их...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Поддержат каждогоЗадача - поддержать резервистов и их близких. Губернатор Александр Авдеев посетил Центр помощи семьям мобилизованных.- ZaНаших!Под Ковровом бойцы продолжают боевое слаживание. А в учебный центр продолжают поступать посылки. Как девиз Zaнаших объединил всю область?- "Zа самбо"И единоборства, как вид патриотического воспитания. В регионе вплотную взялись за развитие самбо - приоритетного вида спорта.