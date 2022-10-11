Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Всеобщая поддержка Задача - поддержать бойцов и их...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Всеобщая поддержкаЗадача - поддержать бойцов и их близких. Губернатор Александр Авдеев посетил Центр помощи семьям мобилизованных, а IT- специалисты направили свой гуманитарный груз.- Юрьевецкое подземельеОдин переход - множество проблем. На каком этапе сегодня реконструкция "подземки" в Юрьевце и успеют ли строители в срок?- Дорожное обновлениеВ Юрьев-Польском районе дорожники сдали очередной участок региональной трассы. Сколько километров еще в планах?