Поучаствовать в деле озеленения родного города могут все желающие. В мэрии Владимира поясняют, как...

Поучаствовать в деле озеленения родного города могут все желающие. В мэрии Владимира поясняют, как правильно высаживать деревья на улицах. Достаточно обратиться в городское управление окружающей среды (Горького, 40) и согласовать место высадки.В рамках программы повышения экологической безопасности Владимира, в этом году на улицах областного центра высажено порядка 400 деревьев и кустарников. Работы по озеленению продолжаются. Так, на днях 20 саженцев черешчатого дуба были посажены по улице Верхняя Дуброва.