По итогам 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Она проходила 5 – 8...

По итогам 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».Она проходила 5 – 8 октября в подмосковном парке «Патриот» в рамках Недели агропромышленного комплекса. Участие в знаковом событии принимала и делегация Владимирской области во главе с директором Департамента сельского хозяйства Константином Демидовым, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.На полях «Золотой осени» обсуждались ключевые вопросы развития сельского хозяйства в стране. В их числе – продовольственная безопасность, господдержка АПК, аграрный экспорт, развитие сельских территорий, цифровизация, агротуризм и многие другие. В мероприятиях приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.«Владимирскую область в этом году представляли АО «Леднево» Юрьев-Польского района, АО племзавод «Илькино» Меленковского района и Государственная заводская конюшня им. В.И. Фомина, которые привезли на выставку своих лучших сельскохозяйственных животных. Блестящий результат: все три участника отмечены золотыми медалями выставки «За достижение высокихпоказателей в развитии племенного и товарного животноводства», – сообщил Константин Демидов.И это не все победы владимирских аграриев. В рамках «Золотой осени» были подведены итоги ряда отраслевых конкурсов. В конкурсе лучших проектов по благоустройству сельских территорий у наших земляков – две медали. Золотую медаль заслужил проект по созданию иобустройству зоны отдыха по береговой линии пруда в селе Рождествено Собинского района, а бронзовую – проект по созданию и обустройству сквера в пос. Красный Маяк Ковровского района.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.