В результате, Октябрьским районным судом Владимира вынесено решение об отказе во взыскании...

В результате, Октябрьским районным судом Владимира вынесено решение об отказе во взыскании задолженности с потребителя по оплате природного газа.Дело в том, что ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» обратилось в суд с иском к собственнику жилого помещения о взыскании задолженности по оплате несанкционированно потребленного природного газа. Газовики заявили, что имело место вмешательство в работу прибора учета газа, выявленное в результате проверки счетчика газа сотрудниками территориального органа ресурсоснабжающей организации. Которые, по версии истца, установили воздействие магнитного поля на работоспособность прибора учета.Не согласившись с заявленными требованиями, потребитель обратился в суд с иском к ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» об обязании снятия задолженности за потребленный газ в соответствии с прибором учета. сообщила пресс-служба Октярьского райсуда.По результатам проведенной судебной экспертизы и представленных сторонами доказательств, судом установлено, что требования к прибору учета газа потребителем соблюдались, пломба поставщика не нарушена, газовый счетчик не имеет механических повреждений. То есть, доказательства несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа отсутствуют, в связи с чем начисление ООО «Газпроммежрегионгаз Владимир» собственнику жилого помещения платы за несанкционированное потребление признано неправомерным.Решением суда исковые требования ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» оставлены без удовлетворения. Требования потребителя удовлетворены, на общество возложена обязанность снять задолженность за потребленный природный газ в соответствии с прибором учета.Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com