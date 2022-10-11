Помощь российским бойцам объединила всю область. Гуманитарный груз для мобилизованных направили...

Помощь российским бойцам объединила всю область. Гуманитарный груз для мобилизованных направили владимирские IT-специалисты. Слово - Марии Платанюк.В учебную часть в Коврове отправляется новый гуманитарный груз. Это помощь нашим бойцам от регионального IT-фонда. Его задача - развитие информационных технологий во Владимирской области. Но сегодня, во время новых вызовов и угроз, айтишники, в первую очередь, решили поддержать мобилизованных. С инициативой выступил Максим Байрак, координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" во Владимирской области.Максим Байрак, координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия":- В ходе переговоров появилась идея создать фонд из добровольных отчислений компаний, которые желают поучаствовать в этом. Порядка 19 компаний поддержало. И первые средства, собранные при организации фонда, было решено направить на поддержку семей мобилизованных и самих мобилизованных.В десятках коробок - военные аптечки. Столь необходимые в боевых условиях. Помочь нашим бойцам решили компании, которые занимаются разработкой информационных и веб-систем в сферах образования и услуг, ЖКХ и медицины.Сергей Лучинкин, владелец диджитал агентства, участник акции:- Закупили все, что нас попросили. Средства первой необходимости, а конкретно - аптечки. Там жгуты, фонарики, базовый необходимый набор.Специальная военная операция и новые государственные задачи объединили тысячи неравнодушных земляков. Вся область сегодня поддерживает тех, кто встал на защиту Родины. Есть центры помощи семьям. Волонтеры движения “МыВместе” оказывают адресную поддержку родственникам. В ковровскую учебку практически каждый день привозят одежду, бытовые принадлежности, продукты. В стороне не остается никто. Из Юрьев-Польского района нашим бойцам, к примеру, прислали большую партию меда. И в этом грузе так много заботы и душевного тепла.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"