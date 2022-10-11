Владимирская прокуратура выявила массу нарушений в интервалах движения местными перевозчиками. Например, в марте текущего года стало известно, что автобус, передвигающийся по маршруту №

Владимирская прокуратура выявила массу нарушений в интервалах движения местными перевозчиками. Например, в марте текущего года стало известно, что автобус, передвигающийся по маршруту № 24С, принадлежащему «Владимирпассажиртрансу», остановился у «ДКМ» с интервалом 24 минуты. При этом интервал между автобусами не должен превышать 6 минут. Те же нарушения выявили у перевозчиков «ОКТО», «СитиЛайн», «РТС», ИП Тимофеев А.В.,