Пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль – таков итог выступления наших атлетов на...

Пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль – таков итог выступления наших атлетов на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.Каждая из этих наград – сродни олимпийской, ведь эти соревнования собрали на крупнейших площадках страны лидеров спорта международного уровня. Спартакиада Сильнейших проходила на спортивных объектах 12 регионов. В стартах в 39 видах спорта приняло участие около 13 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации Владимирской областив том числе 9200 спортсменов и 3800 тренеров и специалистов.«По итогам спартакиады Владимирская область вошла в ТОП-30 регионов страны. В общей турнирной таблице наша область на 26 месте, в медальном зачёте – на 15-м. Среди регионов Центрального федерального округа мы в тройке лидеров, впереди только Московская иВоронежская области», – отметил директор Департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.Триумфаторами Спартакиады стали наши:– Артур Саргсян – золото (спортивная борьба);– Антон Коновалов – золото (самбо);– Анастасия Хомячкова – золото (самбо);– Кирилл Прокопьев – золото (спортивная гимнастика);– Мария Васильева – золото (пулевая стрельба);– Рамазан Дадаев – серебро (бокс);– Сборная команда гимнастов (Александр Карцев, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, ВладНовокшонов, Алексей Ростов) – серебро в командных соревнованиях по спортивной гимнастике;– Абуязид Манцигов – бронза (спортивная борьба).Фото https://www.pxfuel.com