Пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль – таков итог выступления наших атлетов на...
Пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль – таков итог выступления наших атлетов на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
Каждая из этих наград – сродни олимпийской, ведь эти соревнования собрали на крупнейших площадках страны лидеров спорта международного уровня. Спартакиада Сильнейших проходила на спортивных объектах 12 регионов. В стартах в 39 видах спорта приняло участие около 13 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации Владимирской областив том числе 9200 спортсменов и 3800 тренеров и специалистов.
«По итогам спартакиады Владимирская область вошла в ТОП-30 регионов страны. В общей турнирной таблице наша область на 26 месте, в медальном зачёте – на 15-м. Среди регионов Центрального федерального округа мы в тройке лидеров, впереди только Московская и
Воронежская области», – отметил директор Департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.
Триумфаторами Спартакиады стали наши:
– Артур Саргсян – золото (спортивная борьба);
– Антон Коновалов – золото (самбо);
– Анастасия Хомячкова – золото (самбо);
– Кирилл Прокопьев – золото (спортивная гимнастика);
– Мария Васильева – золото (пулевая стрельба);
– Рамазан Дадаев – серебро (бокс);
– Сборная команда гимнастов (Александр Карцев, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Влад
Новокшонов, Алексей Ростов) – серебро в командных соревнованиях по спортивной гимнастике;
– Абуязид Манцигов – бронза (спортивная борьба).
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