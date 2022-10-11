14 сентября в областной столице откроется юбилейная выставка Владимирского клуба художников «Колорит» – «Жизнь как творчество». Приурочена она к 45-летию творческой деятельности

14 сентября в областной столице откроется юбилейная выставка Владимирского клуба художников «Колорит» – «Жизнь как творчество». Приурочена она к 45-летию творческой деятельности объединения мастеров живописи. Это и художники, и графики, и дизайнеры, и резчики по дереву. В экспозиции вниманию гостей представят работы нынешних, ушедших и новых членов клуба: живопись, графика, прикладное искусство. Стили произведений разнообразны.