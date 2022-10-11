15 октября в областной столице пройдет всероссийский день ходьбы. Маршрутом выбрали «Театральная площадь – Золотые ворота – Соборная площадь». Стартует мероприятие в 12:00. В это время

15 октября в областной столице пройдет всероссийский день ходьбы. Маршрутом выбрали «Театральная площадь – Золотые ворота – Соборная площадь». Стартует мероприятие в 12:00. В это время начнется сбор участников на Театральной площади. Массовый заход продлится до13.00, а после, до 14.00, на Соборной площади пройдут награждение участников и концертная программа. Принять участие в программе сможет любой