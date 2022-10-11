Во Владимирской областной филармонии состоялся третий тур десятого всероссийского конкурса...

Во Владимирской областной филармонии состоялся третий тур десятого всероссийского конкурса исполнителей русского романса.Юбилейное соревнование оказалось самым массовым. Во Владимир приехали вокалисты из всех уголков России: от Ростова-на-Дону до Благовещенска, а также исполнители из Белоруссии, Латвии и Узбекистана. Всего на участие в конкурсе было подано 228 заявок. До финала дошли 25 человек. Участники боролись за звание Лауреата первой, второй и третьей премий. "Гран-при" для самого талантливого из вокалистов составит 225 тысяч рублей. Заключительный гала-концерт с участием победителей и лауреатов конкурса пройдет уже в эту среду - 12 октября. Тогда же назовут победителей. Отметим, что впервые во Всероссийском конкурсе романса приняли участие артисты Донбасса.Татьяна Сидякина, участница конкурса (ДНР):- Романс - он всегда идет немножко отдельно. Мы его с большим трепетом подбираем, потому что это вот частичка души какой-то. Потому что ария есть ария - там берешь и пашешь, а уже в романсе можно открыть свою душу, проявить немножко другие способности.Рустам Бурибоев, участник конкурса (Узбекистан):- Для меня большая честь сегодня петь в таком прекрасном конкурсе. И, скажем, уже победа для меня, что я прошел до третьего тура - до финала. И хочу сказать - я желаю всем моим друзьям, участникам, удачи, звучания и побед.