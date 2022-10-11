Группа дельцов организовала во Владимирской области производство по выпуску поддельной «Кока-Колы»,...

Группа дельцов организовала во Владимирской области производство по выпуску поддельной «Кока-Колы», сообщил тг-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на неназванный источник.По данным канала, контрафактные напитки изготавливали в частных домах в селе Архангел и селе Павловское.В качестве подозреваемых задержаны 5 человек. Возбуждено уголовное дело.О пострадавших потребителей фальшивых напитков не сообщается.Фото https://www.pxfuel.com