Во Владимирской области в рамках проекта «Единой России» «Zа самбо» прошли соревнования и открытые...

Во Владимирской области в рамках проекта «Единой России» «Zа самбо» прошли соревнования и открытые тренировки. Участие в них приняли как начинающие, так и опытные спортсмены.Алексей Сипач, директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области:- Целью проекта является развитие уникального, национального, приоритетного нашего вида спорта – самбо. Создание системы воспитания. Воспитание мужественности, воспитание патриотизма и всех других физических и морально-волевых качеств, которые необходимы гражданину Российской Федерации. Радует, что у нас председателем общественного совета проекта «Zа самбо» стал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Уверен, что внимание и дальнейшее развитие этого вида спорта будет на самом высоком уровне.В соревнованиях приняли участие юноши и девушки из разных районов. Всего около двухсот участников. Одна из целей проекта «Zа самбо» - организация работы спортивных секций в сельских территориях, реконструкция и ремонт спортивных залов. В рамках программы «Самбо в школу» в 20 образовательных учреждениях региона уже проходят занятия по этому виду борьбы. Аналогичная программа действует и в ВУЗах - создана областная студенческая лига.Антон Коновалов, заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион Европы:- Успел посмотреть на ребят. Вижу, что хорошо подготовлены физически. Хорошо подготовлены тактически. Есть определенная связка партера со стойкой. Плюс мы видим, что у ребят огонек в глазах. То есть не просто выходят, а выигрывать. Выходят злые, жадные до побед. Это очень важно видеть в подрастающем поколении, и эта площадка является, наверное, неким трамплином уже для более серьезных стартов.