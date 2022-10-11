Во Владимирской области выявили 283 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 октября. Днем ранее было 327 . Госпитализация понадобилась 32 зараженным, накануне в больницы никто

Во Владимирской области выявили 283 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 октября. Днем ранее было 327 . Госпитализация понадобилась 32 зараженным, накануне в больницы никто не обратился. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 174 591. В лидерах по заражениям Владимир – 95 заболевших за сутки. На втором месте – Ковров, там выявили