12 октября во Владимире подведут итоги конкурса «Город детства». Местом проведения мероприятия выбрали «Патриаршие сады». Конкурс является ежегодным. В текущем году в нем приняли участие 42

12 октября во Владимире подведут итоги конкурса «Город детства». Местом проведения мероприятия выбрали «Патриаршие сады». Конкурс является ежегодным. В текущем году в нем приняли участие 42 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений Владимира. По результатом состязания жюри определит 4 победителей: три лучших детских сада (по одному от каждого района города) и одна школа. Кроме дипломов, лучшие