Политики западных стран, поддерживающие режим президента Украины Владимира Зеленского, спонсируют терроризм. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политики западных стран, поддерживающие режим президента Украины Владимира Зеленского, спонсируют терроризм. Об этом в своем написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Политик напомнил об обстрелах Запорожской и Курской атомных электростанций, об убийствах общественных деятелей Украины и России и недавней диверсии на Крымском мосту."Киевский режим стал террористическим", – констатировал Володин.По его словам, украинский народ находится в заложниках нацистской политики Зеленского. Отдавая приказы на совершение терактов, президент Украины встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими террористами, считает спикер."В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", – заключил политик.Ранее президент России Владимир Путин обвинил Киев в попытке подрыве одного из участков газопровода "Турецкий поток" и диверсии на Крымском мосту. Заказчики и исполнители – спецслужбы Украины, заявил глава государства.