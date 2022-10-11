Михаил Суханов, главный врач владимирской городской больницы №2. Он стоял во главе медицинского...

Михаил Суханов, главный врач владимирской городской больницы №2. Он стоял во главе "медицинского десанта", который работал в Докучаевске в течение всего лета. Какой была миссия людей в белых халатах?