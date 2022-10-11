Михаил Суханов, главный врач владимирской городской больницы №2. Он стоял во главе медицинского...
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2022-vrach-mixail-suxanov-rasskazal-o-rabote-medicinskogo-desanta-v-dokuchaevske-dnr.html" target="_blank">Врач Михаил Суханов рассказал о работе медицинского десанта в Докучаевске (ДНР)</a> - Михаил Суханов, главный врач владимирской городской больницы №2. Он стоял во главе медицинского...
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2022-vrach-mixail-suxanov-rasskazal-o-rabote-medicinskogo-desanta-v-dokuchaevske-dnr.html]Врач Михаил Суханов рассказал о работе медицинского десанта в Докучаевске (ДНР)[/url] - Михаил Суханов, главный врач владимирской городской больницы №2. Он стоял во главе медицинского...