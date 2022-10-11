Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом тоже спешно улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. И теперь всем шлет привет из Израиля.

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом тоже спешно улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. И теперь всем шлет привет из Израиля.Со Святой Земли Пугачева теперь клеймит всех тех, кто не предал Россию, не изменил ей и не проклял, как пятый муж певицы. "БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ", — написала Пугачева в запрещенной в России экстремистской социальной сети. И попросила признать ее иностранным агентом.За это ее на Родине призывали лишить звания Народной артистки Советского Союза, проверить законность доходов и дорогих квартир. Причем эти предложения звучали даже от депутатов. Много писали и о том, что на центральных радиостанциях песни Аллы Пугачевой оказались под запретом. Но вдове актера Владимира Этуша удалось все-таки встретиться с Народной артисткой СССР. Хотя и "заочно"."Все у нас не как у людей, – говорит Елена Этуш. – Пугачеву на радио "запретили", и она знай себе поет. Выезжала с дачи под песню "Сто друзей", к дому подъезжала под песню "Прости, поверь".Хотя и интересно, на какой радиостанции теперь крутят песни жены иностранного агента – "Голос Америки", "Радио Свобода" или "Национальное радио Украины"...