Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении,...

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО ЧОП «Тайфун».Оно состоит в том, что комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение, выразившееся в заключении и участии ООО ЧОП «Тайфун», ООО ЧОО «Беркут Профи», ООО «Макс Дорстрой-ТБ» в соглашении, направленном на снижение цены на торгах и обеспечении победы ООО «Макс Дорстрой-ТБ» в электронном аукционе на охрану мостов в регионе 33.Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 466 960 рублей, сообщила пресс-служба Владимирского УФАС России.Фото https://www.pxfuel.com