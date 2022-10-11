На полях Вязниковского района в эти дни активно идёт сбор урожая овощей.

Вязниковские аграрии трудятся от зари до темна. Урожай в этом году, несмотря на жаркое лето, отменный. Овощеводы из сельскохозяйственной организации «Станки» в окрестностях посёлка Мстёра уже собрали и отправили на перерабатывающие заводы 2 тысячи тонн кабачков. В основном это надёжный сорт - «Грибовский 37». Машины с вязниковским урожаем отправляются в разные уголки России. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.В этом году овощеводы заняли кабачками около 260 гектаров земли. Ежедневно продукция уходит в Ярославль, Владимир, Тулу, Иваново, Тамбов, другие города. В этом году заключили договоры поставки с Белгородом и Астраханью, на связи Питер (тоже ждут нашу продукцию).Казалось бы, кабачки можно выращивать и в этих территориях, почему же спрос на вязниковские? А секрет прост: наши аграрии выпускают качественные, экологически чистые овощи. Никакой химии, никаких гербицидов. Качество продукции постоянно проверяют специализированные лаборатории – всё отлично. Кстати, вязниковские кабачки берут, в том числе, и на производство детского питания. Это ещё раз подтверждает их качество.В следующем году хозяйство «Станки» планирует увеличить площади под выращивание кабачков. Есть у овощеводов задумки разнообразить ассортимент продукции. Недавно им поступила просьба на выращивание патиссонов. Один из российских заводов готов приобретать не менее 250 тонн этой продукции.- Владимирская земля откликается на заботу аграриев, даёт хорошие урожаи картофеля, моркови, свеклы, кабачков. Как говорится, «процесс пошёл». Желаю работникам сельского хозяйства сил, энергии, верить в успех и отличных урожаев, - написал депутат.