Сегодня в православном календаре особая дата, христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника. Церковный праздник 11 октября в народе прозвали просто – Харитонов день.

Сегодня в православном календаре особая дата, христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника. Церковный праздник 11 октября в народе прозвали просто – Харитонов день.Из поколения в поколение передаются обычаи и традиции, связанные с различными датами. Также внимание уделяют запретам, которые связаны с поверьями и церковными канонами. "Дни.ру" выяснили, что нельзя делать сегодня и чем знаменателен Харитонов день.История церковного праздникаВо 2-3 веках от Рождества Христова жил Харитон Исповедник, который претерпел страшные избиения из-за отказа от язычества. Он принял веру в Господа, старался жить праведно и уединенно, но регулярно на его пути появлялись помехи: насильственное заключение, заточение в пещере, несколько раз он был в шаге от смерти.Однако Харитон выстоял и оставил след в истории христианства как духовный просветитель, который основал три священных обители. В наши дни мученика принято почитать в лике преподобных. Церковный праздник Харитонов день православные отмечают 11 октября, а католики раньше — 28 сентября.Что нельзя делатьПо преданию, сегодня нужно быть предельно осторожными: риски попасть в беду на каждом шагу. Поговаривают, что именно сегодня высока вероятность стать жертвой порчи, поэтому лучше держаться подальше от незнакомцев, особенно темноглазых.Харитонов день относится к датам, когда нельзя делать уборку в доме и заключать брак. 11 октября 2022 года не ворчите и не жалуйтесь, чтобы хуже не стало. Категорически запрещено употреблять в пищу любые ягоды. Согласно поверьям, в этот церковный праздник они могут навредить организму.Народные приметыЛиства с берез и дубов опадает частицами — жди холодной зимы.Листья сегодня опускаются на землю задней стороной вверх — к хорошему урожаю в будущем.Вокруг луны кольца — грядет засушливое лето.Деревья зацвели повторно — к благоприятной погоде продолжительное время.Куры втянули голову и взъерошили перышки в Харитонов день – скоро похолодает.