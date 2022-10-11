Владимирская антимонопольная служба установила факт сговора между охранными предприятиями ЧОП «Тайфун», ООО ЧОО «Беркут Профи» и ООО «Макс Дорстрой-ТБ». Компании участвовали в торгах на охрану мостов и путепроводов региона.

Владимирская антимонопольная служба установила факт сговора между охранными предприятиями ЧОП «Тайфун», ООО ЧОО «Беркут Профи» и ООО «Макс Дорстрой-ТБ». Компании участвовали в торгах на охрану мостов и путепроводов региона.По сообщению ведомства, две организации сознательно занизили цены на торгах. Их заявки признали не соответствующими конкурсной документации и победа досталась ООО «Макс Дорстрой-ТБ».Охранные предприятия признали виновными в сговоре. ЧОП «Тайфун» оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. ЧОО «Беркут Профи» заплатит 1,3 миллиона рублей. Компания-победитель обошлась без взысканий.