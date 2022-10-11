Выяснилось, как живет Полина Гагарина в своем загородном доме.

Выяснилось, как живет Полина Гагарина в своем загородном доме.С виду идеальный брак знаменитой блондинки потерпел крах. Если верить словам близких к ситуации людей, которые на условиях анонимности давали комментарии прессе, то певица буквально сбежала от мужа-тирана, который сначала покорил ее заботой, а потом извел постоянным контролем и навязыванием своих условий жизни. Теперь Полина Гагарина живет со своей пятилетней дочкой Мией в дорогущем особняке.Артистка в свое время построила дом в элитном коттеджном поселке "Риверсайд". Стоит отметить, что стоимость жилья здесь – от 100 миллионов до миллиарда рублей. Коттедж певица называет своей "крепостью". И не с проста. К слову, попасть в поселок кому попало не удастся: он обтянут высоченным забором с колючей проволокой, а также охраняется 24/7.Здесь Полина Гагарина смогла спрятаться от городской суеты и навязчивого внимания со стороны общественности. Выходить за пределы поселка нет нужды, ведь на его территории есть все – от магазинов до школ и детских садов. Двухэтажный дом звезды находится на самом краю, а рядом расположен сад с экзотическими растениями и прудик, где соседи частенько встречают семью прославленной артистки, да и ее саму.Что же касается территории особняка, то на участке есть все для отдыха от тяжелых рабочих будней: зеленая трава, фонтаны, детская площадка, открытая терраса и даже зона для барбекю. В общем, для Полины Гагариной собственный дом – настоящее райское место, в котором она набирается сил для новых карьерных побед.