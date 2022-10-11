Арсенал оружия обнаружили правоохранители в гараже у жителя Петушков, - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области.

Арсенал оружия обнаружили правоохранители в гараже у жителя Петушков, - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области. У 29-летнего мужчины изъяли переделанные карабин «Сайга 410», пистолет Макарова, оружие 16-го калибра, больше 250 патронов и более 600 граммов пороха. Кроме того, обнаружено оружейное оборудование.Парень намеревался продать оружие. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему шесть лет условного срока с испытательным сроком в три года.