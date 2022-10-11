Сотрудники подразделения участковых уполномоченных полиции и отдела по вопросам миграции МО МВД...

Сотрудники подразделения участковых уполномоченных полиции и отдела по вопросам миграции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» выявили факты нарушений миграционного законодательства 33-летней местной жительницей.Установлено, что фигурантка зарегистрировала по месту своего проживания 11 граждан сопредельных государств, а в принадлежащем ей жилом доме осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт 33 иностранных граждан, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Несмотря на то, что при проверках правоохранителями женщина старалась создать видимость проживания иностранцев, полицейские выяснили, что реального намерения предоставить жилые помещения у фигурантки не было.Также установлено, что информацию о возможности незаконно оформить пребывание на территории России иностранцы, прибывшие на заработки, получали друг от друга, и в каждом случае они передавали подозреваемой денежное вознаграждение за оказанную «услугу».Отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантки возбуждены уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства. А также по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания".Фото https://www.pxfuel.com