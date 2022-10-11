В октябре текущего года жителя города Петушки суд приговорил к 6 годам условного срока за изготовление огнестрельного оружия. Известно, что в мае этого же года на осужденного завели

В октябре текущего года жителя города Петушки суд приговорил к 6 годам условного срока за изготовление огнестрельного оружия. Известно, что в мае этого же года на осужденного завели уголовное дело по ч. 2 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ. Мужчина 1993г.р. в своем гараже занимался изготовлением огнестрела. Он собирал охотничий карабин «Сайга