Жительница города Гусь-Хрустальный и пятеро членов ее семьи обратились в прокуратуру, пытаясь добиться расселения из аварийного жилья. Семья проживает в многоквартирном доме на ул.

Жительница города Гусь-Хрустальный и пятеро членов ее семьи обратились в прокуратуру, пытаясь добиться расселения из аварийного жилья. Семья проживает в многоквартирном доме на ул. Рудницкой. Глава городской администрации дал указ по признанию дома непригодным для жизни. Этим же распоряжением он установил срок предоставления жилых помещений зарегистрированным в доме гражданам – до 31.12.2030. Тем не менее,