25-летний доброволец из Владимира отправился в зону СВО следом за своей матерью. Уехал на фронт...

25-летний доброволец из Владимира отправился в зону СВО следом за своей матерью.Уехал на фронт вслед за самым родным человеком. Житель Владимира Кирилл Наумов отправился на передовую по примеру матери- медсестры Натальи Язвицкой. Мать и сын стали истинным примером мужества и силы духа. О фронтовой семье- в специальном репортаже Марии Платанюк.Мать и сын. А теперь ещё и боевые товарищи. И Наталья, и Кирилл признаются: полгода в зоне специальной военной операции сделали их, родных по крови и духу, еще ближе...На фронт Наталья Язвицкая ушла первой. 25-летний Кирилл последовал примеру матери. Говорит, хватило двух минут, чтобы принять, казалось бы, непростое решение. Так сам спустя время оказался на передовой. За проявленный героизм Кирилл удостоен госнаграды- медали "За отвагу".Кирилл Наумов, участник специальной военной операции, обладатель медали "За отвагу":- Больше всего на свете я горжусь своей мамой. Именно она послужила толчком, чтобы я подписал контракт и отправился в зону СВО. Я не мог представить, что ей придётся пройти этот трудный путь, а я останусь здесь и ни капельки не помогу нашей стране. И вслед за матерью, вслед за её примером я уже поехал.Наталья Язвицкая- по образованию медсестра. Дл СВО работала фармацевтом. Но в один день поняла, должна быть там. Чтобы внести свой вклад в Победу. Под грохот канонады, в фронтовые будни сын- он стал бойцом штурмового подразделения- был в её мыслях всегда.Наталья Язвицкая, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции:- Оказывая помощь на СВО, бойцам, раненым, я всегда видела в них сына. Ухаживала, перевязывала, кормила - всегда видела в людях, в мужчинах своего сына. Конечно, я горжусь им. Этого не передать словами.Эта встреча в региональном филиале государственного фонда "Защитники Отечества" для фронтовой семьи первая. Защитникам Родины в фонде, созданном Указом Президента, оказывают всестороннюю поддержку.Кирилл Наумов, участник специальной военной операции, обладатель медали "За отвагу":- Они не просто делают свою работу, а видно, что реально с душой и состраданием относятся к нам. Реально готовы помочь. Приняли нас хорошо. О некоторых вопросах мы поговорили. Уже договорились.С матерью и сыном- участниками СВО- встретилась Светлана Никитина, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" во Владимирской области. Консультации для семьи провели и социальные координаторы. Помощь будет всесторонней: от реабилитации до поддержки юридической.Светлана Никитина, руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" во Владимирской области:- Мама показала своим личным примером, личным героическим примером, как можно любить Родину, как защищать наших детей, стариков, нашу страну. И мы горды тем, что у нас такие матери.* Будет оказана помощь, социальное сопровождение. Определен, закреплён личный социальный координатор, который будет оказывать сопровождение, составлен комплексный план.На фронте мать и сын провели полгода. Наталья замечает: страха не было. Научилась с ним "договариваться". Работала в артиллерийской бригаде. Задача была неизменна- спасти как можно больше наших ребят. В боевых условиях в деле спасения раненых всё решают минуты.Наталья Язвицкая, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции:- Мы работали на машинах, на КАМАЗах, перевозили больных и раненых. Доставляли до госпиталя, где им оказывали помощь и отправляли дальше, в госпиталя по России.Есть ли место женщинам на войне? Тем, что отнюдь не "слабый пол"? Наталья заявляет уверенно: победу они приближают наравне с мужчинами.Наталья Язвицкая, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции:- Идут прекрасные специалисты. Прекрасные люди. Сейчас да. Стало больше. Когда я была в 22-ом году, в сентябре, это были единицы. Сейчас, да. Девочки идут и помогают.После посещения фонда- Наталья и Кирилл идут в Кутузовский сквер. Почтить память нашего земляка- уроженца Владимира, Героя России Романа Кутузова. Генерал-лейтенант героически погиб на Луганщине, в бою. В июне 2022-ого. Честь, долг, служение Отчизне. Этот пример был всегда и перед глазами Кирилла. Говорит, равнялся на деда. Николая Вячеславовича Наумова.Кирилл Наумов, участник специальной военной операции, обладатель медали "За отвагу":- Вырос я без отца. И все мужское воспитание мне заменил дедушка. Дедушка у меня подполковник авиации. Сам он воевал в Афганистане. И всегда мне преподавал вот этот пример мужества и достоинства.Был старшим группы. Занимался и эвакуацией раненых. Кирилл уверен: в зоне СВО каждый из российских бойцов ежедневно совершает подвиг. Опасных моментов были сотни. Но он всегда чётко выполнял поставленные задачи. Сегодня вспоминает, как выносил смертельно раненого товарища.Кирилл Наумов, участник специальной военной операции, обладатель медали "За отвагу":- Мы несли его на носилках, на плечах, и в четырёх метрах от нас взорвалась мина 82-ая. 82 миллиметра. Нам повезло только потому, что земля в этот день была слишком мягкая, и она ушла слишком глубоко под землю. И взорвалась уже снизу.У мамы Кирилла- Натальи- уже статус ветерана боевых действий. Сегодня вместе с сыном она хочет помогать тем, кто вернулся. И финансово, и морально. Сила духа- её фундамент. Личный экзамен на передовой, которая "обнажает" всё, она сдала вместе с сыном.Наталья Язвицкая, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции:- Вера, надежда. Самые такие банальные слова. Вера в лучшее. Надежда на хорошее. Надежда, что мы вернёмся, мы победим и выстоим. Только так.Совсем недавно Наталья встретила любимого человека. Свадьба состоялась в Суздале. Сегодня на её личной страничке такие простые и важные слова. "Счастье - это когда ты нашёл человека, который искал тебя".Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".