Во время пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию, случившуюся с главой Суздальской администрации Сергеем Сахаровым.

Во время пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию, случившуюся с главой Суздальской администрации Сергеем Сахаровым. Накануне он покинул пост по собственной инициативе.Ранее сотрудники ГИБДД во Владимире остановили машину градоначальника под его управлением и попросили пройти медосвидетельствование. На что был получен отказ.По словам губернатора, после инцидента Сахаров лично пришел к нему и заявил об уходе, «чтобы в этой спорной и непонятной ситуации не бросить тень на коллег и на службу», особенно в преддверие 1000-летния Суздаля.Авдеев назвал решение чиновника «мужественным поступком» и рассказал, что сейчас Сергей Сахаров сменит на посту Александра Смирнова – советника и заместителя города-побратима Докучаевска ДНР.