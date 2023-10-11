Популярный актер шокировал общественность неожиданной новостью. Игорь Верник признался, что повстречал ту самую.

Популярный актер шокировал общественность неожиданной новостью. Игорь Верник признался, что повстречал ту самую.Популярный актер за всю жизнь сыграл в более чем 100 картинах. Среди них "Мастер и Маргарита", "Женская дружба", а также известные ситкомы "Кухня", "Физрук", "Псих". Помимо карьеры в кино у артиста на счету участие в разных проектах на телевидение. Например, он стал ведущим в "Слава Богу, ты пришел", "Один в один", "Две звезды. Отцы и дети". Сегодня Игорь Верник является одной из самых знаменитых и обсуждаемых личностью в российском шоу-бизнесе.На днях стало известно о премьере долгожданного фильма "Первая любовь" режиссера Светланы Проскуриной. В картине приняли участие многие популярные актеры. Среди них и Марина Брусникина, и Лиза Кугай, и Алексей Вертков, а также неповторимый Игорь Верник.Как сообщает , в основе сюжет лежит преступление, в котором главным подозреваемым становится герой, которого играет Игорь Верник. Сам актер убежден, что он впервые играет подобного персонажа. К слову, помимо детективной линии, в фильме присутствует и любовная история.Как оказалось, по сюжету Игорь Верник встретил ту самую, без которой не может и с которой не может. Перед ним стоит тяжелый выбор, что делать в такой ситуации."Какие-то счастливые и мучительные отношения, и это всегда трудный выбор, как быть в этой ситуации", – признается актер.Ранее "Дни.ру" , что Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым.