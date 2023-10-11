Есин Иван на Форуме классных руководителей подвел предварительные итоги сезона программы «Билет в будущее».

Есин Иван на Форуме классных руководителей подвел предварительные итоги сезона программы «Билет в будущее». Востребованность проекта по всей стране превзошла все ожидания. Бесплатная цифровая платформа по профориентации по показателям посещаемости стала центральной в России.«Важно отметить, что 2023 год насыщен событиями. В федеральном законодательстве появилось понятие профориентации. С 1 сентября был запущен профориентационный минимум, цифровым ядром которого стала наша платформа «Билет в будущее». Также стартовал курс по внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», для которого нашей командой был разработан Конструктор будущего. На данный момент цифры таковы: профориентационные уроки за сентябрь посмотрели более 55 млн раз, уникальными посетителями стали 4 млн человек и 1,5 млн школьников прошли профориентационную диагностику», –открыл мероприятие Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов.О том, как действует курс «Россия – мои горизонты», стартовавший с 1 сентября во всех школы страны в контексте профориентационного минимума, который реализует Министерство Просвещения Российской Федерации на основе проекта «Билет в будущее», поделилась Ирина Есина, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 8а класса школы №16 г. Мурома. Школьники этого класса второй год принимают активное участие в проекте «Билет в будущее».«Этот курс направлен на помощь школьникам в построении успешной карьеры в будущем. С каждым занятием ребята получают много полезной и интересной информации. Спасибо команде проекта «Билет в будущее» за качественный и интересный материал, за удобный для работы конструктор уроков на платформе bvbinfo.ru.», – сказала она.На еженедельных занятиях профориентационного курса «Россия – мои горизонты» российские школьники и их родители узнают о перспективах развития рынка труда, о востребованных профессиях, об изменениях системы СПО и о ключевых проектах страны. Иван Есин подчеркнул базовую задачу курса, которая состоит в том, чтобы «дети узнали об индустриализации России, об изменениях во всех сферах, требующих новых кадров». После руководитель проекта «Билет в будущее» попросил высказаться о том, как проходит курс, какие есть достижения и трудности педагогов от Сахалина до Краснодара. Организаторы приняли в работу предложения учителей и поблагодарили за искреннее участие в судьбе каждого ребенка.СправочноВсероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2021 г. оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор проекта – Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой.За два года участниками проекта «Билет в будущее» стали 2,9 миллионов школьников и более 50 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта. В сентябре 2023 года на базе «Билета в будущее» Минпросвещения России внедряет во всех российских школах единую модель профориентации обучающихся – профориентационный минимум (профминимум) для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Все школьники России каждый четверг учебного года будут изучать профориентационный курс «Россия – мои горизонты», реализующийся как внеурочная деятельность профориентационного минимума. Цифровая платформа проекта: .