Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их.

Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их.Эксперты Profinvestment собрали список — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.Лучшие биржи криптовалют без верификацииПримеры криптовалютных бирж, позволяющих совершать торговые операции, не раскрывая информацию о своих личных данных (ФИО, паспорт, адрес и т.д.):MEXC. Удобная платформа, где можно торговать криптовалютами на спотовом рынке или зарабатывать на торговле фьючерсами разных видов. Предлагает частые бонусы и лояльные комиссии.BingX. Ранее известна как Bingbon. Проверенная временем криптоплощадка с поддержкой социального трейдинга, демо, p2p и других удобных опций для всех категорий пользователей.HTX. Ранее известна как Huobi. Одна из топовых бирж без верификации, предлагающая широкий функционал и выбор торговых пар.Gate.io. Криптобиржа без верификации, где можно торговать тысячами известных и новых токенов, зарабатывать пассивный доход при помощи различных инструментов.Phemex. Интуитивно понятная платформа, основные торговые функции которой доступны анонимно.Конечно, анонимные пользователи сталкиваются с ограничениями. В частности, нельзя пополнять счет в фиатных валютах, даже через . Суточный лимит вывода средств тоже ограничен, хотя лимиты для рядового пользователя достаточно высокие (например, 2 BTC).