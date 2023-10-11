Все они получили подарки. Так власти пытаются улучшить демографическую ситуацию в нашей области.

Все они получили подарки. Так власти пытаются улучшить демографическую ситуацию в нашей области.Девочки лидируютПо сведениям правительства, в первый месяц осени в нашем регионе на свет появилось 675 младенцев. Это на 71 ребёнка меньше, чем в августе.48% от общего числа новорождённых – первенцы, 32% – вторые дети в семье, 20% – третьи и последующие. Кстати, три мамы родили двойняшек.Причём 22 малыша появились раньше срока. В 19 случаях это случилось в областном перинатальном центре (ОПЦ).ОПЦ оказывает помощь всем беременным, находящимся в группе риска. В сентябре акушеры медорганизации помогли начать жизнь 274 детям, из них 134 мальчикам и 140 девочкам.Подарок за рождениеЯрослав Поршин – первый, кто открыл «марафон» октябрьских малышей. Он появился на свет 1-го числа в 6:50. При выписке молодую маму Ксению встретили супруг, старший сын и многочисленные родственники семьи. Совсем юному владимирцу вручили первый в его жизни подарок – набор новорождённого.– Мы не ожидали, что окажемся первыми во Владимирской области, кто родится 1 октября и получит этот подарок, – призналась Ксения.Как уточнили в Министерстве социальной защиты населения, в подарочном наборе гигиенический набор для самых маленьких, набор бутылочек для кормления, подогреватель для детского питания, одеяло, набор пелёнок, полотенец, подгузники, комплект одежды для новорождённого, игрушка, ростомер и прочие необходимые предметы.В учреждении родовспоможения мамочки, желающие получить такую коробку, заполняют заявление и получают подарок при выписке. В случае если на свет появились сразу двое и более детей, коробка полагается каждому. Главное, чтобы молодая мама проживала на территории нашего региона.У Наталии Дорониной пополнение в семье произошло 2 октября. В этот день в ОПЦ родилась долгожданная дочка Мария. Как и всем детишкам, малышке также положен подарок или денежная компенсация. Наталья выбрала второе, потому что очень хотела сама купить вещи для малютки.Пока в нашем регионе такой выбор у большинства мам.МнениеЕлена Беряцкене, директор управления социальной защиты населения по городу Владимиру:– На первоначальном этапе мы будем выдавать буклеты Министерства социальной защиты с перечнем мер, на которые роженица имеет право, в том числе это денежные выплаты 10 тысяч рублей. Женщине нужно прийти в отдел соцзащиты по месту жительства (телефоны, адреса и информация с сайта в этих буклетах есть), написать заявление, предоставить документы (паспорта, свидетельства о рождении детей, регистрацию по месту жительства) и расчётный счёт, куда перечислят деньги. Всё очень быстро: в течение нескольких дней семья получит средства и сможет распорядиться ими.В тему■ В этом году самые популярные имена для новорождённых – это Артём, Михаил, Максим, София, Виктория, Анна. Во Владимире родители чаще называли сыновей Александром, Артёмом, Дмитрием, а девочек – Алисой, Александрой, Анной.■ Что касается редких имён, папы и мамы именовали своих чад Аврелием, Джони, Майславом, Берёзой, Радо-славой, Юноной. В областном центре на свет также появились Демид, Космос, Серафим, Амелия, Оливия, Римма.■ В нашей области мамами в первый раз становились чаще всего женщины в возрасте 25 лет, мужчины отцами — в 27 лет. Второй ребёнок чаще рождался у 33-летних пар.