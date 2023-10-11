Певица призналась, что на любовном фронте все складывается далеко не так, как ей хотелось бы. Наталия Гулькина поделилась, каким методом можно покорить ее сердце.

Певица призналась, что на любовном фронте все складывается далеко не так, как ей хотелось бы. Наталия Гулькина поделилась, каким методом можно покорить ее сердце.Популярная певица получила славу и признание народа после того, как стала солисткой группы "Мираж". Правда, если в творческой карьере у звезды все складывается хорошо, то в личной жизни ей не везёт. Как оказалось, Наталия Гулькина устала быть сильной и независимой.Популярная певица была замужем четыре раза. В первом браке у нее родился сын, а вот с последним супругом Наталия Гулькина разошлась из-за разных взглядов на жизнь. На днях Наталия Гулькина откровенно поделилась подробностями личной жизни. Певица призналась, что и в последнем романе со спортсменом ей не удалось обрести женского счастья. Как известно, причиной разрыва стало то, что они с бывшим возлюбленным оказались слишком разные.Женщина и сама не понимает, почему у нее не складываются отношения с мужчинами. Она уже предполагает, что они ее боятся."Меня, наверное, боятся мужчины, я не знаю. Потому что они думают, что я буду горы какие-то золотые просить", – призналась Наталия Гулькина в интервью с .Стоит отметить, что певица мечтает найти такого мужчину, который наконец позволит ей почувствовать себя по-настоящему счастливой. Ей хочется, чтобы он взял на себя всю ответственность и дал Наталии Гулькиной расслабиться и отдохнуть.Ранее "Дни.ру" , что звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой.