Что на самом деле случилось с певицей и почему она растаяла на глазах.

Что на самом деле случилось с певицей и почему она растаяла на глазах.Анита Цой в очередной раз пытается сбросить вес. "Я худею вечно, – призналась певица "Дни.ру". – Недавно смотрела в Интернете фотографий себя разных лет, на которых видно, где я худела, а где снова набирала вес. И все шло волнообразно. Худею я, как правило, к премьерным шоу, к турам, к клипам. А когда все заканчивается, снова иду и открываю холодильник".Цой говорит, что ее идеальный вес – 60-62 килограмма. "А сегодня я вешу 81 килограмм, – призналась Народная артистка. – Хотя даже в таком весе запросто могу надеть мини-юбку, у меня шикарные ноги".Ориентиром же в деле похудения на Аниты является ее коллега и подруга Лолита. "Лола работает с нутрициологом, поэтому так сильно и похудела, – раскрыла Цой настоящую причину, по которой "сдулась" Милявская. – Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: "Мне пока нельзя, я худею". Но через день все-равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом".Нутрициологи разбираются в тонкостях и особенностях питания, которые в обычной жизни люди не замечают. Например, они знают, когда и как нужно есть, какие продукты сочетать между собой, как с помощью определенной пищи вылечить организм от хронических заболеваний.Глядя на успехи товарки, и Цой тоже прибегла к помощи специалиста, который комплексно изучает все вопросы питания и помогает выстраивать здоровый и грамотный рацион исходя из особенностей организма. И тут оказалось, что из-за частых диет в организме певицы образовался дефицит определенных веществ. Поэтому сейчас Цой надо... увеличить суточную дозу потребляемых калорий с 1200 до 1700.