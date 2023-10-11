Елена Малышева примерила на себя компрессионные чулки в новом выпуске программы Жить здорово.

Елена Малышева примерила на себя компрессионные чулки в новом выпуске программы "Жить здорово".Известную передачу, бессменной ведущей и руководителем которой является Елена Малышева, любят за полезные советы о красоте, здоровье и прекрасном самочувствии. Кроме того, очаровывать зрителей не перестает и сама звезда шоу. Невооруженным глазом видно, что она полностью отдается своему делу и всеми силами старается сделать программу еще интереснее и поучительнее. Ради этого Елена Малышева не стесняется появляться перед публикой даже в самом необычном виде.Сегодня, 11 октября, на экраны вышел очередной выпуск телепередачи. В нем Елена Малышева заговорила о здоровье и красоте ног вместе со специалистом в этом вопросе Сергеем Якушкиным. Знаменитая ведущая и эксперт рассказали зрителям о пользе компрессионного белья и прямо в студии продемонстрировали, как его правильно использовать.Малышева и Якушкин показали специальный прибор, который помогает без каких-либо усилий надевать чулки. Чтобы опробовать его в деле, телеведущая пригласила в центр студии одну из гостей программы. Звезда передачи не только дала все потрогать и оценить зрительнице, но и решила протестировать приспособление самостоятельно. Елена Малышева натянула на себя компрессионные чулки, следуя инструкциям эксперта, и появилась в белье на глазах у публики."У вас получилось лучше всех", – похвалил любимицу зрителей эксперт.Ранее "Дни.ру" о том, что Елена Малышева уличила в безграмотности российских звезд.