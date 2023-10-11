Дмитрий Наумов посетил «дом-утюг» на улице Горького. Об этом мэр сообщил в социальных сетях. На экскурсии в заброшенном здании он побывал вместе с заместителем губернатора. Чиновники

Дмитрий Наумов посетил «дом-утюг» на улице Горького. Об этом мэр сообщил в социальных сетях. На экскурсии в заброшенном здании он побывал вместе с заместителем губернатора. Чиновники обсудили дальнейшую судьбу пустующих помещений. Из телеграм-канала “Дмитрий Наумов. Официально” Совместно с заместителем губернатора Владимиром Куимовым и коллегами осмотрели площадку Дома-«утюга» на улице Горького. Башня-пристройка пустует с 2017 года.