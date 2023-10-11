Устройство уже тестировали этим летом. Оно крепится к машине и перемещается по городу, фиксирует на фото и видео нарушения в сфере благоустройства. В июле этого года устройство смогло

Устройство уже тестировали этим летом. Оно крепится к машине и перемещается по городу, фиксирует на фото и видео нарушения в сфере благоустройства. В июле этого года устройство смогло зафиксировать 1420 нарушений в уборке и содержании территорий. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Мобильный комплекс предусматривает фиксацию порядка 30 видов нарушений, из которых региону, в первую очередь,