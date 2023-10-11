Футляр доверия: как он помогает решать психологические проблемы детей, рассказала директор...

"Футляр доверия": как он помогает решать психологические проблемы детей, рассказала директор Ковровского социально-реабилитационного центра Юлия Саблина.Специалисты Ковровского социально-реабилитационного центра заняли второе место во Всероссийском конкурсе по продвижению детского телефона психологической помощи. Они придумали "футляр доверия", предложив разместить номер круглосуточной горячей линии для детей и подростков - на футлярах для школьных магнитных пропусков. Как часто юные владимирцы звонят на телефон доверия, а главное - с какими проблемами? Поговорили с директором ковровского центра Юлией Саблиной