По нацпроекту «Культура» Гороховецкий историко-архитектурный музей получил новое оборудование на 8,5 млн рублей.

По нацпроекту «Культура» Гороховецкий историко-архитектурный музей получил новое оборудование на 8,5 млн рублей. Об этом проинформировала Владимирской области.В учреждении удалось полностью обновить выставочные пространства и значительно увеличить интерактивность экспозиций. Здесь появились современный проектор, LED-экран и звуковая аппаратура. «Основное внимание в переоснащении было уделено фондовой работе: полностью обновлены рабочие места, внедрены дополнительные модули комплексной автоматизированной музейной информационной системы», – говорится в сообщении ведомства.Посетители Гороховецкого музея смогут оценить новое оборудование уже в этот четверг, 12 октября, на выставочном проекте «Ученье – свет».